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Eğitim

DGS taban puanları 2020 | 2020 DGS kontenjanları

2020 DGS taban puanlar kontenjanlar | DGS 2020 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından adaylar kaç puanla hangi okula yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. Pek çok kişi DGS taban puanları 2020, DGS kontenjanı 2020, DGS her okul kaç öğrenci alıyor sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 20:31:00 -
DGS taban puanları 2020 | 2020 DGS kontenjanları

2020 yılında koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınavın tarihi değişti. Bu sınavlardan biri de DGS oldu. DGS 2020 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınav sonucu ise 9 Eylül’de açıklanacak. Sınavın ardından adaylar kaç puanla hangi bölüme girerim sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

DGS taban puanları 2020 | 2020 DGS kontenjanları

DGS’nin ardından pek çok kişi okulların kontenjanlarını puanlarını araştırmaya başladı. DGS sonucuna göre öğrenci alan okulların kontenjanları az bu sebeple öğrenciler kaç puanla hangi okula girebilecekleri açıklıyor.

2020 DGS KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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