2020 yılında koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınavın tarihi değişti. Bu sınavlardan biri de DGS oldu. DGS 2020 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınav sonucu ise 9 Eylül’de açıklanacak. Sınavın ardından adaylar kaç puanla hangi bölüme girerim sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

DGS taban puanları 2020 | 2020 DGS kontenjanları

DGS’nin ardından pek çok kişi okulların kontenjanlarını puanlarını araştırmaya başladı. DGS sonucuna göre öğrenci alan okulların kontenjanları az bu sebeple öğrenciler kaç puanla hangi okula girebilecekleri açıklıyor.

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