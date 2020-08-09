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Eğitim

DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Dikey geçiş sınavından çıkan binlerce öğrencinin gözleri, sonuçlara çevrildi. Peki ama sorular ve cevaplar, ÖSYM'nin duyurusuna göre ne zaman açıklanacak? Öğrencilerin sorulara erişimi ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:39:00 -
DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM'nin takvimine göre 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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