DGS sonucu ne zaman açıklanacak? | 2020 DGS sonuçları ne zaman
2020 DGS sonucu ayın kaçında açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlayabilmek için 150 dakika ter döken adaylar sonuçların açıklanacağı güne gözlerini çevirdi. Adaylar DGS 2020 sonuçları ne zaman, DGS sonuçları hangi gün açıklanır, DGS sonuçları kaç gün sonra açıklanır sorularının cevaplarını araştırıyor.
2020 DGS 9 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. Dikey Geçiş Sınavı’na giren öğrenciler için soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’luk bölümü yayınlandı. Öğrenciler açıklanan soru ve cevaplarla yaklaşık puanlarını hesaplamaya başladı. Pek çok öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
DGS sonucu ne zaman açıklanacak? | 2020 DGS sonuçları ne zaman
DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. DGS 2020 sonuçları 9 Eylül 2020’de açıklanacak.