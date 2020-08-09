DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020
DGS sonuçları ne zaman | DGS 2020 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava giren adaylar DGS 2020 ne zaman açıklanır, DGS 2020 sonuçları, DGS 2020 puanı nasıl hesaplanacak konularını araştırmaya başladı. İşte, 2020 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih.
DGS 9 Ağustos Pazar saat 10.15’te başladı. Sınava giren milyonlarca öğrenci sonuçlarının ne zaman ayın kaçında açıklanacağını araştırmaya başladı. Öğrenciler internette “DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2020” konusunu araştırıyor.
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020
DGS 2020 kılavuzunda yer alan bilgeye göre Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 9 Eylül 2020’de ilan edilecek.