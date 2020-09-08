DGS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Duyuruda da 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.