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Eğitim DGS sonuçları açıklandı
Eğitim

DGS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:20:00 -
DGS sonuçları açıklandı

Duyuruda da 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.

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