DGS sonuçları 2022 | DGS tercihleri ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınava girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?

DGS sonuçları 2022

Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. DGS 2022 sonuçları 12 Ağustos 2022’de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DGS tercihleri ne zaman?

Tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. DGS tercih işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra tercih işlemlerinin yapılması bekleniyor.