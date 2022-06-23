DGS sınav yerleri ve giriş belgesi yayınlandı!

Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz’da yapılacak. Adayların hangi merkezlerde sınav olacağı ise 10 gün öncesinden erişime açıldı. İşte ÖSYM’nin yaptığı o açıklama…

DGS 2022 sınav yerleri açıklandı

ÖSYM’den yapılan açıklamada “03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin [follow=https://ais.osym.gov.tr]https://ais.osym.gov.tr[/follow] internet adresinden 23 Haziran 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DGS sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.” denildi.

Ösym AİS DGS sınav giriş belgesi alma ekranı

DGS sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden yapılabiliyor. Sınava katılacak olan adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak belgelerini alabilirler.