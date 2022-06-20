DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2022? DGS sınav yerleri belli oldu mu ne zaman belli olacak?

2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla çıkarmak isteyen adaylar 13 Mayıs ile 23 Mayıs günleri arasında başvurularını tamamladı. Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alındı. ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 2022 yılında DGS 3 Temmuz’da yapılacak.

DGS sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2022 yılında 3 Temmuz'da düzenlenecek. Ancak henüz sınav giriş bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da yapılan sınavın giriş yerleri ise 1 Temmuz'da belli olmuştu. Giriş belgesi yayımlandığında adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. DGS sınav giriş belgesi almak için tıklayın

DGS sınavında kaç soru sorulacak?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır.

DGS sınavı saat kaçta?

DGS sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınav bina ve salonlarına kimse alınmayacak. 3 Temmuz'd yapılacak olan sınav 135 dakika sürecek. Sınavda adaylara 100 soru yöneltilecek.