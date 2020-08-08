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Eğitim

DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği lisans eğitimi tamamlamak adına adayların girdiği DGS sınavı yarın 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Dikey Giriş Sınavı için milyonlarca öğrenci hazırlığını tamamlamışken yarın gerçekleşecek sınav için sınav yerlerini öğrenmek istiyorlar. Peki, DGS 2020 sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:24:00 -
DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı 2020 için heyecan sürüyor. Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınav için tüm önlemler alındı. Peki, DGS sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?

Üniversitelerin, iki yıllık önlisans programlarını bitiren öğrenciler, DGS sınavı ile dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabiliyor. ÖYMS, geçtiğimiz günlerde DGS sınav giriş belgesini ve sınav yerlerini adaylar için erişime açtı.

DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

9 Ağustos'ta uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile alınabilecek.

DGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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