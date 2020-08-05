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Eğitim

DGS sınav giriş belgesi indir

DGS sınav giriş belgesi sorgula 2020 | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 DGS 9 Ağustos’a ertelendi. Sınava kısa bir süre kala öğrenciler sınav giriş belgelerini nasıl indireceklerini araştırmaya başladı. Pek çok kişi “DGS sınav yerleri belli oldu mu?” , “DGS sınav giriş belgesi sorgula” , “DGS giriş belgesi nasıl nereden indirilir?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:53:00 -
DGS sınav giriş belgesi indir

Koronavirüs salgını bu sene yapılacak pek çok sınavın tarihini etkiledi. Bunlarda biri de DGS oldu. DG 9 Ağustos Pazar günü yapılacak.

DGS saat kaçta 2020

DGS 2020 9 Ağustos saat 10.15’te başlayacak. Sınav 150 dakika sürecek. Sınav sonuçları ise 9 Eylül’de ilan edilecek.

DGS sınav giriş belgesi indir

Sınava girecek olan adaylar Ösym’nin sitesinden TC kimlik numarası ve şifreyle sınav giriş belgelerini indirmeye başladı.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

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