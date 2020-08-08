Koronavirüs salgını tüm dünyada her gün binlerce yaşamın yitirilmesine yol açıyor. Ülkemizde alınan tedbirler ilk günden bu yana sağlık sisteminin işleyişi Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerindeki vahim tabloların yaşanmasının önüne geçti. Elbette maske ve mesafe kurallarına uyulmadığında senaryo tamamen değişebilir. Bu sebeple başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere uzmanlar kurallara uyulması gerektiğinin altını çiziyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle ÖSYM pek çok sınavın tarihini değiştirdi. Bu sınavlardan biri de DGS oldu. Peki, 2020 DGS ne zaman saat kaçta?

DGS saat kaçta 2020 | DGS 2020 ne zaman saat kaçta?

Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. DGS’nin kaç saat süreceği de adaylar tarafından merak ediliyor. DGS 2020 150 dakika sürecek.

Adaylar 150 dakikanın ardından gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirecek. DGS 2020’nin sonuçları ise 9 Eylül’de açıklanacak.

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