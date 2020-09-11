DGS puanı DGS açıköğretim puanları yatay geçiş bölümleri

Dikey Geçiş Sınavı yani DGS nedir, DGS başvuruları nasıl yapılır? DGS sınavına kimler girer? Soruları yatay geçiş yapmayı düşünen öğrenciler tarafından sorgulanmakta. Dikey Geçiş Sınavı önlisans mezunlarının diplomalarını lisansa tamamlamak için girdikleri bir sınavdır. DGS sınavı ÖSYM tarafından yılda bir kez ve genellikle de temmuz ayında yapılmakta. DGS sınavına kimler başvurur? DGS sınavına lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler ÖSYM DGS sınavına başvuru yapmak durumundalar. Önlisans programı mezunları, son sınıfta olup staj dışında mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler, KKTC meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunlarının yanında yine aynı koşullarda yurtdışında mezun olmuş denkliği geçerli olan adaylar DGS sınavına girebilmekteler.

DGS ile açıköğretime dikey geçiş nasıl yapılır?

Açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler de DGS sınavına başvurup sınava girmeleri gerekmektedir.

DGS sınavına kimler başvuramaz?

DGS sınavına kimlerin başvuraayacağı da yine öğrenciler tarafından merak edilmekte. Açıköğretim dahil olmaz üzere öğretim süresi dört yıl ve daha fazla olan programlardan mezun olan DGS sınavına başvuruda bulunamazlar.

DGS sınavına başvuru nasıl yapılır?

DGS sınavına ÖSYM DGS aday işlemleri sistemi yani AİS üzerinden TC kimlik numarası ve ÖSYM şifresi üzerinden internet üzerinden DGS başvuru tarihleri arasında başvurular yapılmakta.

DGS sınav ücreti ne kadar?

DGS sınav ücreti nereye yatırılır? DGS’ye girecek adaylar DGS başvuru ücretini ÖSYM DGS başvuru kılavuzunda yer alan ilgili bankaya ya da ÖSYM’nin Ödemeler bölümü üzerinden online olarak da yatırılmakta.

DGS puanları nasıl hesaplanır?

DGS sınavına girmeye hazırlanan ya da ÖSYM DGS sınavına giren adaylar tarafından merak edilen konulardan biri de DGS puan hesaplamaları. ÖSYM DGS puan hesaplaması nasıl yapılır? Adaylarının DGS sınav sonuçlarından hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlarının ve önlisans öğrenimlerinden elde edilen akademik not ortalamalarından önlisans başarı (ÖBP) puanı hesaplanır. ÖBP belirli katsayılarla çarpılarak ve bunların toplanması ile hesaplanmış olunur.

DGS puanı kaç yıl geçerli?

DGS sınavı sınavı girilen yıl için geçerlidir. DGS puanı bir yıl için dikkate alınır.

DGS sınav sonucuyla hangi programlar tercih edilir?

Tüm programları DGS sınav sonucuyla tercih etme imkanına sahip olunmakta. Hukuk, maliye, işletme, iktisat, kamu yönetimi, mimarlık, mühendislik, hemşirelik, sosyoloji, hukuk, okul öncesi öğretmenliği, uluslararası ilişkiler gibi bölümler başta olmak üzere DGS puanı ile tercih yapılabilen programlar arasında yer almakta.

Mezun olunan ön lisans bölümleri

Acil Bakım Teknikerliği

Yardım Teknikerliği

Adli Tıp Teknikerliği

Adli Tıp

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

DGS puanı ile tercih yapılacak bölümler

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

DGS geçiş bölümleri listesi için tıklayınız

DGS taban puanları için (tüm bölümler) tıklayınız