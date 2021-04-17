DGS ne zaman 2021 DGS başvuruları ne zaman? 2021 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM DGS sınav takvimi

2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuru ve sınav tarihleri… Ön lisans ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin 4 yıllık lisans programlarına geçmesi için girdikleri DGS sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Sınava katılacak olan öğrenciler corona virüsü nedeniyle DGS'nin ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Peki DGS ertelendi mi? 2021 DGS ne zaman yapılacak?

ÖSYM, kapsamında düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav takvimi merak ediliyor. Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler 2021 DGS başvuru tarihlerinin başlamasını bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yılın başında paylaşılan 2021 Sınav Takvimine göre 21 Mayıs'ta başlayacak başvurular 10 gün devam edecek. 31 Mayıs 2021 saat 23.59'da tamamlanacak başvuru sürecinin sonrasında ise sınav bekleyişi başlayacak. 2021 DGS bu yıl 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. ÖSYM’nin yenilenen takvimine göre 2020-DGS başvuruları 9 Haziran’da başlayacak ve 17 Haziran saat 23.59’da sona ermişti. 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos’ta yapılmıştı.

DGS sınav ücreti ne kadar 2021?

Sınava başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayan adaylar sınava katılabilecek. Bu sınavdan istediği puanı alan adaylar için daha sonra tercih süreci başlayacak ve bu tercihlerde yerleştirilen adaylar eğitimlerine üniversitelerin lisans bölümlerinde devam edecek. Sınav için başvuru ücretinin ne kadar olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru süreci ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda DGS sürecine dair tüm ayrıntılar adaylarla paylaşılmış olacak. 2020 yılı DGS sınav başvuru ücreti 130 TL olarak alınmıştı.

DGS sınavına kimler başvurur?

DGS sınavına kimler girebilir? DGS sınavına kimler başvuru yapar?? Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.

DGS sınav ücretleri hangi bankalara yatırılacak?

Akbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Finansbank

Kuveyttürk

TEB - Türk ekonomi Bankası

Halkbank

ING Bank

Vakıfbank Katılım Bankası

Ziraat Bankası

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi