DGS KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? DGS KYK yurt başvurusu

2021 DGS KYK yurt başvuruları başladı mı? 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

DGS ile yerleşenler KYK yurt başvuruları ne zaman?

Dikey geçiş (DGS) yapanlar KYK yurt başvurusu ne zaman? sorusuna Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden şu açıklama geldi: “2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 10 Eylül 2021 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak.”

Dikey geçiş yapanlar KYK yurt başvurusunu nasıl nereden yapacak?

KYK yurt başvuru nereden, nasıl yapılacak? KYK yurt başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.