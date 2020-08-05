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Eğitim

DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır?

DGS ile hangi bölümlere geçebilir 2020, DGS ile hangi üniversite kaçıncı sınıftan başlatıyor, DSG ile hangi bölümlerden hemsirelige gecilir? Soruları DGS sınavına girmek isteyenler tarafından sorgulanmakta. Dikey Geçiş Sınavı geç başvuruları 3 Temmuz'da sona erdi. Sınava başvuran adaylar gözlerini sınav tarihine çevirdi. DGS 9 Ağustos'ta yapılacak. İşte DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? Sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:18:00 -
DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 09-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 3 Temmuz'da ÖSYM, geç başvuruları aldı. Adaylar sınav gününü beklemeye başladı. DGS 2020 9 Ağustos 2020'de gerçekleşecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Peki DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır, Adaletten DGS ile hangi bölümlere geçiş yapıyır, maliyeden DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır, DGS adaletten hangi bölümlere geçiş yapılır?

Ön Lisans Mezuniyet Alanı 

Acil Bakım Teknikerliği 

Yardım Teknikerliği

Adli Tıp Teknikerliği

Adli Tıp

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

 Anestezi

Anestezi Teknikerliği

DGS ile Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

DGS geçiş bölümleri listesi için tıklayınız

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