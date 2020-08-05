DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır?
DGS ile hangi bölümlere geçebilir 2020, DGS ile hangi üniversite kaçıncı sınıftan başlatıyor, DSG ile hangi bölümlerden hemsirelige gecilir? Soruları DGS sınavına girmek isteyenler tarafından sorgulanmakta. Dikey Geçiş Sınavı geç başvuruları 3 Temmuz'da sona erdi. Sınava başvuran adaylar gözlerini sınav tarihine çevirdi. DGS 9 Ağustos'ta yapılacak. İşte DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? Sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 09-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 3 Temmuz'da ÖSYM, geç başvuruları aldı. Adaylar sınav gününü beklemeye başladı. DGS 2020 9 Ağustos 2020'de gerçekleşecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Peki DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır, Adaletten DGS ile hangi bölümlere geçiş yapıyır, maliyeden DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır, DGS adaletten hangi bölümlere geçiş yapılır?
Ön Lisans Mezuniyet Alanı
Acil Bakım Teknikerliği
Yardım Teknikerliği
Adli Tıp Teknikerliği
Adli Tıp
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Teknikerliği
Anestezi
Anestezi Teknikerliği
DGS ile Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
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