Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 09-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 3 Temmuz'da ÖSYM, geç başvuruları aldı. Adaylar sınav gününü beklemeye başladı. DGS 2020 9 Ağustos 2020'de gerçekleşecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Peki DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır, Adaletten DGS ile hangi bölümlere geçiş yapıyır, maliyeden DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır, DGS adaletten hangi bölümlere geçiş yapılır?

Ön Lisans Mezuniyet Alanı

Acil Bakım Teknikerliği

Yardım Teknikerliği

Adli Tıp Teknikerliği

Adli Tıp

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

DGS ile Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

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