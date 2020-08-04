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Eğitim

DGS hangi üniversite kaç puanla aldı?

ÖSYM tarafından 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için giriş yerlerinin yer aldığı DGS sınav giriş belgeleri açıklandı. DGS sınavıyla 4 yıllık lisans okumak isteyenler DGS puanlarını merak etmeye başladı. Peki DGS hangi üniversite kaç puanla aldı? DGS’de hangi üniversite kaç puanla aldı?

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:45:00 - 2020-08-04 19:46:04
DGS hangi üniversite kaç puanla aldı?

1 Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)sıralama 6 taban puan 365,55704

2 Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)sıralama11 taban puan 358,08602

3 İstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)sıralama 25 taban puan 350,78544

4 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (Burslu) sıralama 82 taban puan 338,94213

5 Hacettepe ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) sıralama 90 taban puan 337,71132

6 Galatasaray ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği sıralama 93 taban puan 337,63128

7 Bahçeşehir ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) sıralama 109 taban puan 335,91909

8 İstanbul Bilgi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 141 - 333,02847

9 Doğuş ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 163 - 331,20571

10 Yıldız Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği 163 - 331,19088

11 Yeditepe ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 254 - 326,04102

12 Marmara ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 274 - 325,14646

13 Nişantaşı ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (Burslu) 346 - 323,58013

14İ stanbul Üniversitesi - CerrahpaşaBilgisayar Mühendisliği 382 - 321,15317

15 İstanbul Şehir ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 487 - 318,32922

16 Türk-Alman ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği 525 - 317,42274

17 Ege ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği 527317,36543

18 İstanbul Kültür ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 564 - 316,46536

19 İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 666 - 313,95716

20 İstanbul Aydın ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 705 - 313,16003

21 Başkent ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (Burslu) 749 - 312,49732

22 Maltepe ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 772 - 312,17215

23 Altınbaş ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 774 - 312,11497

24 Gazi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği 811 - 311,46178

25 Ankara ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 815 - 311,38538

26 Beykent ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 842 - 310,96439

27 Beykent ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (Burslu) 949 - 309,55206

28 Ankara ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği 989 - 309,09831

29 Haliç ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (Burslu) 992 - 309,06340

30 Dokuz Eylül ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1.174- 306,84151

31 İzmir Ekonomi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 1.181 - 306,75812

32 Gazi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği 1.218 - 306,45383

33 Işık ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 1.449 - 304,02116

34 Üsküdar ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 1.662 - 302,13318

35 Okan ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 1.666 - 302,08335

36 Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1.729- 301,71235

37 Çankaya ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 1.731 - 301,59661

DGS taban puanları için (tüm bölümler) tıklayınız

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