DGS hangi üniversite kaç puanla aldı?
ÖSYM tarafından 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için giriş yerlerinin yer aldığı DGS sınav giriş belgeleri açıklandı. DGS sınavıyla 4 yıllık lisans okumak isteyenler DGS puanlarını merak etmeye başladı. Peki DGS hangi üniversite kaç puanla aldı? DGS’de hangi üniversite kaç puanla aldı?
1 Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)sıralama 6 taban puan 365,55704
2 Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)sıralama11 taban puan 358,08602
3 İstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)sıralama 25 taban puan 350,78544
4 İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (Burslu) sıralama 82 taban puan 338,94213
5 Hacettepe ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) sıralama 90 taban puan 337,71132
6 Galatasaray ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği sıralama 93 taban puan 337,63128
7 Bahçeşehir ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) sıralama 109 taban puan 335,91909
8 İstanbul Bilgi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 141 - 333,02847
9 Doğuş ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 163 - 331,20571
10 Yıldız Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği 163 - 331,19088
11 Yeditepe ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 254 - 326,04102
12 Marmara ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 274 - 325,14646
13 Nişantaşı ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (Burslu) 346 - 323,58013
14İ stanbul Üniversitesi - CerrahpaşaBilgisayar Mühendisliği 382 - 321,15317
15 İstanbul Şehir ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 487 - 318,32922
16 Türk-Alman ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği 525 - 317,42274
17 Ege ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği 527317,36543
18 İstanbul Kültür ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 564 - 316,46536
19 İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 666 - 313,95716
20 İstanbul Aydın ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 705 - 313,16003
21 Başkent ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (Burslu) 749 - 312,49732
22 Maltepe ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 772 - 312,17215
23 Altınbaş ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 774 - 312,11497
24 Gazi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği 811 - 311,46178
25 Ankara ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 815 - 311,38538
26 Beykent ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 842 - 310,96439
27 Beykent ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (Burslu) 949 - 309,55206
28 Ankara ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği 989 - 309,09831
29 Haliç ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (Burslu) 992 - 309,06340
30 Dokuz Eylül ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1.174- 306,84151
31 İzmir Ekonomi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 1.181 - 306,75812
32 Gazi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği 1.218 - 306,45383
33 Işık ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 1.449 - 304,02116
34 Üsküdar ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 1.662 - 302,13318
35 Okan ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 1.666 - 302,08335
36 Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1.729- 301,71235
37 Çankaya ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 1.731 - 301,59661
DGS taban puanları için (tüm bölümler) tıklayınız