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Eğitim DGS başarı sıralaması, taban tavan puanları 2020
Eğitim

DGS başarı sıralaması, taban tavan puanları 2020

ÖSYM tarafından 09 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları bugün açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar tarafından DGS başarı sıralaması, taban tavan puanları 2020 merak ediliyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-07 20:48:00 -
DGS başarı sıralaması, taban tavan puanları 2020

Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Büyük bir heyecanla sonuçlarına bakan öğrenciler bir yandan da tercih dönemini beklemeye başladı. Tercih öncesinde 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler ile bölümlerin taban puanlarını merek eden öğrenciler, DGS başarı sıralaması ve taban puanları araştırıyor.

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ÖSYM'den DGS açıklaması

ÖSYM tarafından DGS ile ilgili şu açıklama yapıldı:

'09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.'

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