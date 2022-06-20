DGS 2022 sınavı ne zaman? 2022 DGS ne zaman yapılacak?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS), başvurular, 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapıldı. Normal başvuru süresi içinde DGS başvurusu yapamayanlar için ise 31 Mayıs’ta geç başvuru işlemlerini yaptı. DGS başvurularını tamamlayan adaylar şimdi de DGS 2022 sınav gününü iple çekiyor. Peki 2022 DGS sınavı ne zaman? DGS ne zaman yapılacak?

2022 DGS ne zaman yapılacak?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS), 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacaktır.

DGS puan hesaplaması nasıl yapılacak?

DGS 2022 puan hesaplaması adaylar tarafından da araştırılıyor. 2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

DGS sınav soru sayısı-DGS sınav süresi kaç?

2022-DGS'de soru sayısı 100 ve sınav süresi 135 dakika olacak. Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2022-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.