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Eğitim

DGS 2020 soruları | DGS sorularının hepsi açıklandı mı?

DGS soru cevap anahtarı 2020 | DGS 2020 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. DGS sınavına girenler soru ve cevap anahtarlarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Adaylar DGS soruları açıkladı mı, DGS sorularının hepsi açıklandı mı, DGS sorularının hepsi açıklanır mı sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:09:00 -
DGS 2020 soruları | DGS sorularının hepsi açıklandı mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene pek çok sınavın tarihi değişti. Söz konusu sınavlardan biri de DGS oldu. 2020 DGS 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından adaylar sınav soruları ve cevap anahtarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

DGS 2020 soruları | DGS sorularının hepsi açıklandı mı?

DGS soru ve cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu. ÖSYM DGS 2020 soru kitapçığının yüzde 10’unu açıkladı.

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