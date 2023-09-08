Deyrizor'da Osmanlı dönemine dayanan gerilim ‘ABD etkisinin sonu mu geldi?’

Suriye'de petrol ve doğal gaz kaynaklarının yoğun olarak bulunduğu Deyrizor'da ABD destekli PKK/YPG'li teröristler ile Arap aşiretleri arasındaki ölümcül gerilim hala sürüyor. Salı günü iki taraf arasındaki çatışmaların sonlanması için ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ile Suriye ve Irak'taki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı tümgeneral Joel Vowell arabulucu rolü üstlendi.

İRAN VE SURİYE'Yİ SUÇLADILAR

Yerel basın çatışmaların nedenini Deyrizor Askeri Konseyi’nin lideri Ebu Havle'nin tutuklanması olarak gösterirken hem PKK/YPG hem de Arap aşiretleri bu iddiayı reddediyor. Bir PKK/YPG sözcüsü, Tahran ve Şam'ı, ülkedeki yaklaşık 900 ABD askerinin çoğunun konuşlandığı kuzeydoğu Suriye'de ortalığı kasıp kavurmak için aşiret milislerini göndermekle suçladı.

PETROLDEN MAHRUM KALDILAR

Aşiret liderleri ise çatışmaların DEAŞ'ın bölgeden çekilmesiyle PKK/YPG'nin Suriye'nin en büyük petrol kuyularının kontrolünü ele geçirdiğini ve kendilerinin zenginlikten mahrum bırakıldığını öne sürdü.

Al Jazeera'da yer alan haberde gerilimin nedenini ırkçılığa bağladı. Aktivistlere göre terör örgütü PKK/YPG'nin bölgede uyguladığı 'ayrımcılık' nedeniyle çatışmalar patlak verdi. PKK/YPG ise kendi yönetimi altında çoğunluğu Arap olan nüfusa karşı ayrımcılık yaptığını reddediyor ve 'DEAŞ kalıntılarını' yerel halkın gözünü korkutmakla ve bölgenin kalkınmasını engellemekle suçluyor.

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ETNİK BÖLÜNME Mİ BÖLGESEL KONTROL MÜ?

Century International düşünce kuruluşundan Aron Lund'a göre iki taraf arasındaki en büyük sorunun kökeni etnik. Suriye'de kabileler arasındaki rekabet yüzyıllar öncesine dayanıyor ve uzun süredir toprak ve su etrafında dönüyor. "Hem Kürtler hem de Araplar en iyi otlaklar ve nehirlere komşu araziler için yarıştı" diyen Landis, rekabetin Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve milliyetçiliğin yükselişiyle farklı bir tona büründüğünü sözlerine ekledi.

ABD ETKİSİNİN SONU MU GELDİ?

Son dönemdeki tırmanışın nereye varacağı henüz belli değil ancak analistler şiddetin muhtemelen yoğunlaşacağına ve ABD'nin bölgedeki nüfuzunun sona erebileceğine inanıyor. Uzmanlar, YPG'nin eninde sonunda Arap aşiretlerine üstün geleceğine inanıyor ancak burada kilit konu dış müdahale. Araplara olası bir desteğin bölgedeki dengeyi değiştireceğini hatırlatan uzmanlar istikrarın uzun süre bölgeye uğramayacağını iddia etti ve Washington hakkında 'Belki bir süre arabuluculuk yapabilir ama eninde sonunda bölgeden çekilecektir' değerlendirmesinde bulundu.