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Dünya Deyrizor'da aşiret ve YPG/PKK arasında çatışma!
Dünya

Deyrizor'da aşiret ve YPG/PKK arasında çatışma!

Suriye'de, Deyrizor ilinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK ile alıkoyduğu gençlerin bağlı bulunduğu aşiret mensupları arasında çıkan çatışmada 1 terörist öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 20:37:00 -
Deyrizor'da aşiret ve YPG/PKK arasında çatışma!

Suriye’nin Deyrizor ilinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK ile alıkoyduğu gençlerin bağlı bulunduğu aşiret mensupları arasında çıkan çatışmada 1 terörist öldü, 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK’lı teröristler, sabah saatlerinde Deyrizor ilinin Harize, Berşem ve Tevvamiyye köylerindeki Arap gençleri alıkoymak amacıyla baskın yaptı.

YPG/PKK’lı teröristler, alıkoyduğu çok sayıda genci sözde eğitim kamplarına götürmek için Berşem köyündeki bir okula nakletti. Gençlerin mensup olduğu Kabise aşireti, alıkonulanları kurtarmak için Berşem köyündeki okula silahlı baskın düzenledi. Burada, YPG/PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 terörist öldü, alıkonulanlardan 3 kişi yaralandı.

Kabise aşireti, YPG/PKK’nın alıkoyduğu çok sayıda genci kurtardı.

Aşiret mensupları, söz konusu köylerin yakınlarında teröristlere ait iki sözde kontrol noktasını da ele geçirdi.

YPG/PKK’nın baskın yaptığı köylerde gerginlik sürüyor.

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