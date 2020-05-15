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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:50:54 -
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, 14.30 sıralarında Kulu Merkez Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (21) idaresindeki 42 GC 406 plakalı motosiklet sürücüsü seyir halinde iken dengesini kaybetti. Devrilen motosiklet yola savrulurken, sürücüsü S.G. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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