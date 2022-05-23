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Dünya Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Dünya

Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Sarı alarmın verildiği Meksika’da yolda yürüyen çift fırtınanın etkisiyle devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 23:09:00 - 2022-05-23 23:30:49

Meksika’da yolda yürüyen çift, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de yolda yürüyen bir çift, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın devrildiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Ağacın devrilmesi sonucu park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Fırtınadan 56 ağaç devrildi

Mexico City’de etkili olan fırtına nedeniyle ağacın devrildiği belirtilirken, şu ana kadar kentte fırtına sonucu 56 ağacın devrildiği açıklandı.

Sarı alarm verildi

Mexico City Sivil Savunma Bakanlığı şehirde fırtınalı havanın devam edeceğini bildirirken, yoğun yağışların da yaklaşması sebebiyle sarı alarm verildi.

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