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Devrek’te köylü üreticilere ürünlerini satma izini verildi

Devrek Belediyesi koronavirüs nedeniyle uzun zamandır pazarda ürünlerini satamayan üreticilere geçici olarak izin verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:53:37 -
Devrek’te köylü üreticilere ürünlerini satma izini verildi

Devrek Belediyesi koronavirüs nedeniyle uzun zamandır pazarda ürünlerini satamayan üreticilere geçici olarak izin verildi.


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde uzun zamandan bu yana Covid-19 vakası nedeniyle özellikle de köylü üreticilere uzun bir aradan sonra ürünlerini satma izni verildi. Devrek Belediyesine ait katlı otoparkta tezgah açıp ürünlerini pazarlama müsaadesi verilen vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak şartıyla satış yapmalarına olanak tanınıyor.

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