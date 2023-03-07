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Ekonomi Devletten afet bölgeleri için fon kararı
Ekonomi

Devletten afet bölgeleri için fon kararı

Afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak

Yeniakit Publisher
2023-03-07 13:47:00 -
Devletten afet bölgeleri için fon kararı

Devlet "afet bölgesi" ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

Fonun Yönetim Kurulu:
Hazine ve Maliye Bakanı (Başkan)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı
Tarım ve Orman Bakanı
İçişleri Bakanı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşacak.

Fon kaynakları, nakdi bağış, yardım hibe ve krediler; bütçeye bu amaçla konulacak ödenek; yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Projeler için harcanan programı ödenmek üzere Fondan, Yönetim Kurulu onayı ile ilgili kurumlara kaynak aktarılacak.

Mali veriler en geç üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak.
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Fon, kurular vergisinden muaf olacak.

Bağış ve yardımlar vergiden düşülecek.

Afet bölgesinde imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dış finansman, Fona karşılıksız tahsis etmeye Bakan yetkili olacak.

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