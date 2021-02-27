Devletler siber korsanları devreye soktu

Tarihte deniz korsanlarını birbirlerine karşı kullanan devletlerin şimdilerde internet korsanlarını birbirlerine karşı kullandığı iddia edildi.

Yapılan bir araştırma sonucunda devletlerin, ulus-devlet hack gruplarının yanı sıra farklı hack çeteleriyle de iş birliği içinde olduğu ortaya çıktı.

ZDNet tarafından yapılan habere göre araştırmacılar, devletlerin hack çetelerine yönelme sebebinin, saldırıların gizliliğini artırmak olduğunu öne sürdü.

Devletler ve siber çeteler arasındaki alışveriş; çeteler tarafından kimlik avı, kötü amaçlı yazılım veya ağları ihlal etme gibi işlemlerin yapılmasının ardından hizmet alan devletin ödeme yapması şeklinde meydana geliyor.

Gizlilik daha kolay

Saldırı gerçekleştirilirken siber suçlular kendi altyapı ve tekniklerini kullandıkları için saldırıyı hangi devletin yaptığını tespit etmek zorlaşıyor. BlackBerry 2021 Tehdit Raporu’na göre bu saldırıları emreden devletin kimliğinin açığa çıkması neredeyse imkansıza yakın bir orana ulaşıyor.