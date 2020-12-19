  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Devlet ne yapsın? Hem ruhsatsız hem yasak gününde açık eğlence merkezi
Gündem

Devlet ne yapsın? Hem ruhsatsız hem yasak gününde açık eğlence merkezi

Konya’da sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde açık olduğu anlaşılan eğlence mekanında yapılan denetimlerde, belgesiz çalışan 22 kişiye ve sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:54:00 -
Devlet ne yapsın? Hem ruhsatsız hem yasak gününde açık eğlence merkezi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Baskın yapan polis şok oldu

Denetimler kapsamında dün saat 22.45 saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Ayvazlar Sokakta faaliyet gösteren eğlence mekanının açık olduğu belirlendi. İş yerinde yapılan incelemede, eğlence mekanının ruhsatsız olduğu belirlendi. Eğlence mekanında gerekli izin belgeleri olmaması rağmen; tütün mamulleri kullanımına izin verildiği, canlı müzik yayını yapıldığı, açıktan alkol sunumu yapıldığı anlaşıldı. İşyerinde çeşitli iş kollarında çalışan 22 şahsa, izin belgeleri olmadığından işlem yapılırken, 23 şahsa sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı. Eğlence mekanı Selçuklu Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, işyeri sorumlusu Sefa K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var
Dünya

Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil şehit oldu.

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı
Gündem

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil etti..
Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı
Gündem

Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı

Koronavirüsün vücutta hangi etkilere neden olduğu hala en çok merak edilen konulardan biri. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay