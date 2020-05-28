  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Devlet Hastanesi çevresinde altyapı çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında, içme suyu hattı yenileme ve yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:00:33 -
Devlet Hastanesi çevresinde altyapı çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında, içme suyu hattı yenileme ve yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmaları sürüyor.


Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinin altyapısı tamamen yenileniyor.


Ramazan Bayramı öncesinde bölgede daha önce bulunmayan ve sağanak yağışlarda yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan yağmur suyu hattı drenaj hattı için çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, hastane çevresindeki içme suyu hattını da yeniliyor.


Bölgede gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından hastane çevresinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları da gerçekleştirecek olan Nevşehir Belediyesi, sıcak asfalt serimi ile buradaki çalışmalarını tamamlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı