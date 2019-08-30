Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkânı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e ulaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını okudu: "Aziz Atatürk bugün büyük zaferin 97'inci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük Zafer'in kazanılmasında emeği geçen başta zatıaliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, askerlerimizi milletimin her bir ferdini minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıkalrı üzerinde yükselen cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız.



Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır.



Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."

Resepsiyon öncesi sabah saat 10.00’da Anıtkabir’i ziyaret edecek olan Erdoğan, ardından Zafer Bayramı dolayısıyla Beştepe’de yabancı misyon şefleri ve devlet erkanının tebriklerini kabul edecek. Erdoğan akşam 19.00’da ise Beştepe’de başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere siyaset, iş, spor ve sanat camiasından isimlerle resepsiyonda bir araya gelecek.

Teşekkür turlarına devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür turlarına da devam ediyor. İlk teşekkür ziyaretini baba ocağı Rize’de yapan Erdoğan, bu kapsamda Pazar günü Konya’ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı olan 4 Eylül’de de Sivas’taki etkinliklere katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Orta Anadolu’da ilk kez Sivas’ta toplanacak olan Ekonomi Fuarına katılması planlanıyor. Programda üst düzey yöneticilerin yanı sıra bakanlar ve ekonominin önemli aktörleri bulunacak.

Taksim'de dijital gösteri

İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda kurulan “30 Ağustos-Zafere Giden Yol” Dijital Gösterim Merkezi’nde milletin yazdığı şanlı destan yeniden yaşatılacak. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, dünyanın adından övgüyle bahsettiği, şanlı tarihin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığı anımsatıldı.

Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Büyük Zafer’in 97. yılında milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclis’imizin saygıdeğer üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yâd ediyorum" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ta ve Doğu Akdeniz’de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız.

Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Büyük Zafer’den aldığımız ilham ve cesaretle, Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ülkemize güvenen dostlarımızın desteği, aziz milletimizin dirayeti, bize inanan kardeşlerimizin duasıyla, tıpkı 97 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız.

Bu temennilerle bir kez daha şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum.

Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”