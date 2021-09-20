Devlet, Bozkurt’a 472 milyon lira harcadı 2 bin 154 aileye 87 milyon lira yardım dağıttı

Bozkurt’ta esnafları gezen ve taleplerini dinleyerek sohbet eden Vali Çakır, "Küre'de 4, Çatalzeytin'de 1, İnebolu'da 2 ve Bozkurt'ta 64 vatandaşımız olmak üzere toplam 71 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 9 vatandaşımız ise dere içinde, karada ve denizde tüm imkanlarla halen aranmaktadır” dedi.

900’den fazla konut yapılacak

Sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta, güvenlik unsurlarına ait 17 helikopterle 1345 vatandaşın, bot, gemi ve arama kurtarma personeli marifetiyle 500'den fazla vatandaşın bulunduğu yerden tahliye edildiğini belirten Çakır, devletin tüm imkanları ile bölgeye müdahale ettiğine dikkati çekerek, "10 bine yakın personel ve 2 bin 207 iş makinesi çalışmalara katıldı. Bölgede 3 öğün sıcak yemek çıkarılmış, 2 bin 500'den fazla vatandaşımız sağlık taramasından geçirilmiş, 9 bin 500 kişiden fazla vatandaşımıza poliklinik hizmeti sunulmuş, selden etkilenen 350'den fazla vatandaşımıza sağlık hizmeti verilmiştir. 1300'den fazla araçla insani yardım malzemesi gelmiş, 102 bin gıda kolisi, 43 bin temizlik kolisi, 500 bin giyim ürünü, 1 milyon adet içme suyu, 6 binden fazla tüp dağıtımı yapılmıştır. Afetten zarar gören hanelere yönelik gerçekleştirilen ev eşyası yardımı kapsamında, 135 haneye yardımları teslim edilmiş, 250 aileye beyaz eşya yardımı yapılmıştır. Bozkurt'taki eşya zararı yardımları tutarı 34 milyon 833 bin liradır. Devletimiz tarafından, 789 iş yeri için 58 milyon 900 bin lira, 667 aile için 8 milyon 489 bin lira, 350 konut ve eşya yardımı, 698 araç için yaklaşık 20 milyon lira zarar ödemesi olmak üzere toplam 2 bin 154 aileye 87 milyon 308 bin 296 lira nakdi yardım yapılmıştır. Şimdiye kadar yapılan acil müdahale çalışmalarının nakdi karşılığı 472 milyon lirayı geçmiştir. 900’ün üzerinde de afet konutu, köy konutu, sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutları sosyal donatıları ile birlikte yapılarak sahiplerine teslim edilecek.”