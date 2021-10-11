Devlet Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya destek telefonu: Yalnız değilsin

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Altın Portakal ödülleri sonrası Selahattin Demirtaş hayranı Nihal Yalçın ile yaşadığı diyalog nedeniyle HDP'liler ve feministler tarafından hedef tahtasına konulan oyuncu Tamer Karadağlı'yı telefonla arayarak destek mesajını ilettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özdemir, "Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı'yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı'yı tebrik etmişlerdir. Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı'nın, Türk Milleti'nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı'nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir" dedi.