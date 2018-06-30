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Devlet Bahçeli'den çok sert Eylül ve Leyla açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin çok sert açıklamada bulundu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:09
Devlet Bahçeli'den çok sert Eylül ve Leyla açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden son zamanlarda yaşanan olaylar hakkında çok sert açıklamalar yaptı.

"Ankara Polatlı’da 22 Haziran günü 8 yaşında Eylül isimli bir kız çocuğumuz kaybolmuştu.Günlerce arandı, ama bulunamadı. Meğer Eylül’e acımadan kıymışlar. Üstelik toprağa gömmüşler. Ne istediniz bu sabiden? Ne alıp veremediğiniz vardı bu küçük yavruyla? Hiç mi yüreğiniz titremedi?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi, hayaller katledildi. Korkak katiller bir kez daha milli gönülleri heder etti, kedere boğdu" dedi.

MHP lideri mesajının devamında  "Eylül topraktan çıktı, tekrar toprağa girecek. Peki, üstümüze düşen feryat çığlığından, fecaat çığından nasıl kurtulacağız? Eylül’ün hesabını nasıl vereceğiz? Eylül’lere musallat olan şerefsizlere nereye kadar tahammül göstereceğiz?" ifadelerini kullandı.

LEYLA AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ağrı’da ailesiyle birlikte dedesinin köyüne bayramlaşmaya giden 3,5 yaşındaki Leyla da tam 16 gündür kayıp ve halen aramalar sonuç vermedi. Kaybolan yalnızca Leyla değil, hepimiziz. Acaba masum bedeni nerede? Mazlum gözleri nasıl bakıyor?" dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 15:09
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