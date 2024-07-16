Devlet Bahçeli 15 Temmuz sonrası yapılan ilk toplantıyı anlattı! Şaka gibi… Kılıçdaroğlu’nun söylediklerine bakın
15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel başkanları topladı. Devlet Bahçeli, bu kritik toplantının detaylarını paylaşarak, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk söz aldığı anı anlattı.
Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan ilk toplantıda yaşananları anlattı. Bahçeli, "Erdoğan değerlendirmede bulunduktan sonra Kılıçdaroğlu'na söz verdi," dedi. Kılıçdaroğlu'nun ise konuşmasına, "Kadıköy'de 5 tane İmam Hatip var, altıncıyı açmanın manası yoktur," diyerek başladığını belirtti. Bahçeli, bu ifadelerin toplantının ciddiyetine uygun olmadığını vurguladı ve bu tür konuların ülkenin güvenliği ve geleceği söz konusu olduğunda öncelik taşımadığını ifade etti.
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