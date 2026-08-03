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Spor Devler Ligi’nde eleme heyecanı! Fenerbahçe çarşamba günü Sturm Graz’ı ağırlayacak
Spor

Devler Ligi’nde eleme heyecanı! Fenerbahçe çarşamba günü Sturm Graz’ı ağırlayacak

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Devler Ligi’nde eleme heyecanı! Fenerbahçe çarşamba günü Sturm Graz’ı ağırlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları heyecanı yarın ve 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de Avusturya ekibi Sturm Graz’ı konuk edecek. Rövanş maçları ise 11 Ağustos’ta gerçekleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu ilk maçları, yarın ve 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe, çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.

Müsabakaların rövanşları, 11 Ağustos'ta yapılacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

20.30 Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan)

20.30 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)

21.00 Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda)

21.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç)

21.00 Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)

5 Ağustos Çarşamba:

19.30 Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)

21.00 Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya)

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