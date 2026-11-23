"Devler Ligi"nde 5. hafta başlıyor! İki günde 18 maç oynanacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi, yarın açılacak. Galatasaray'ın yarın İngiltere ekibi Aston Villa'yı ağırlayacağı haftada Fenerbahçe ise çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta müsabakaları, yarın ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın İngiltere ekibi Aston Villa'yı saat 20.45'te ağırlayacak. Fenerbahçe ise 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına konuk olacak.
Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.45 Galatasaray - Aston Villa (İngiltere)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - LASK (Avusturya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - PSV (Hollanda)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz)
23.00 Leipzig (Almanya) - Lens (Fransa)
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Como (İtalya) - AEK (Yunanistan)
25 Kasım Çarşamba:
20.45 Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya)
20.45 Sabah (Azerbaycan) - Barcelona (İspanya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Roma (İtalya)
23.00 Inter (İtalya) - Stuttgart (Almanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Viking (Norveç)
23.00 Sporting (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Lille (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Fenerbahçe