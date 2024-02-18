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Yerel Devasa bina yerle bir oldu! Panik dolu anlar kamerada
Yerel

Devasa bina yerle bir oldu! Panik dolu anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-02-18 16:54:00 - 2024-02-18 16:55:06

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan 13 katlı bina iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu, yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu İskenderun ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 13 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yıkılma anında panik yaşandı

Görüntülerde, vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. 13 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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