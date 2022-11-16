DEVA Partisi'nden PKK'ya yakın Rudaw'a skandal destek!

Yeniakit.com.tr

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Taksim İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı noktada Rudaw muhabiri ile tartıştı.

Rudaw muhabiri, Zafer Partili Ahmet Taşkaya'nın patlamadan sonra Avukat Jiyan Tosun'u saldırıyı gerçekleştiren fail olarak hedef göstermesini hatırlatarak, "Ahmet Taşkaya hakkında bir şey söyleyecek misiniz?" dedi.

Ümit Özdağ soruya, "Gerekeni arkadaşlar söyledi." diye cevap verdi.

'Efendim bunlar PKK'nın kanalı Rudaw'

Rudaw muhabiri bu sefer de "Taşkaya'yı partiden ihraç edecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

O esnada Ümit Özdağ'ın yanında olan partili, "Efendim, bunlar PKK'nın kanalı Rudaw." ifadesini kullandı.

Yürürken bir anda duran Ümit Özdağ, Rudaw muhabirine dönerek, "Zafer Partisi iktidarında Rudaw TV Türkiye sınırları içine giremeyecek. Bölücü olduğu ve Türkiye'nin parçalanmasına hizmet ettiği için.." dedi.

Rudaw'a destek DEVA Partisi'nden!

Ali Babacan'ın DEVA Partisi, Ümit Özdağ'ın PKK'ya yakın yayın organı Rudaw'a gösterdiği tepkiyi hedef aldı.

DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Avukat Cihan Ülsen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PKK terör örgütüne yandaş Rudaw TV'yi, "özgür basın" diye değerlendirdi.

DEVA Partili Ülsen, "Kendi parti yetkili tarafından açıkça hedef gösterilen avukat hakkında sorulan soruyu cevaplamaktan kaçınan bu zevatın, haddini bilmez şekilde özgür basına karşı ortaya koyduğu tehditkar dili kınıyorum. Size inat, bu ülkede özgürlükleri tuğla tuğla yeniden inşa edeceğiz." dedi.