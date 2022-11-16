  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset DEVA Partisi'nden PKK'ya yakın Rudaw'a skandal destek!
Siyaset

DEVA Partisi'nden PKK'ya yakın Rudaw'a skandal destek!

Ümit Özdağ'ın PKK'ya yakın yayın organı Rudaw ile kavgasında Rudaw'dan yana saf tutan DEVA Partisi, bölücü terör örgütüne yakın medyaya sahip çıkarak, "Size inat, bu ülkede özgürlükleri tuğla tuğla yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 16:26:00 - 2022-11-16 16:31:32

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Taksim İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı noktada Rudaw muhabiri ile tartıştı.

Rudaw muhabiri, Zafer Partili Ahmet Taşkaya'nın patlamadan sonra Avukat Jiyan Tosun'u saldırıyı gerçekleştiren fail olarak hedef göstermesini hatırlatarak, "Ahmet Taşkaya hakkında bir şey söyleyecek misiniz?" dedi.

Ümit Özdağ soruya, "Gerekeni arkadaşlar söyledi." diye cevap verdi.

'Efendim bunlar PKK'nın kanalı Rudaw'

Rudaw muhabiri bu sefer de "Taşkaya'yı partiden ihraç edecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

O esnada Ümit Özdağ'ın yanında olan partili, "Efendim, bunlar PKK'nın kanalı Rudaw." ifadesini kullandı.

Yürürken bir anda duran Ümit Özdağ, Rudaw muhabirine dönerek, "Zafer Partisi iktidarında Rudaw TV Türkiye sınırları içine giremeyecek. Bölücü olduğu ve Türkiye'nin parçalanmasına hizmet ettiği için.." dedi.

Rudaw'a destek DEVA Partisi'nden!

Ali Babacan'ın DEVA Partisi, Ümit Özdağ'ın PKK'ya yakın yayın organı Rudaw'a gösterdiği tepkiyi hedef aldı.

DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Avukat Cihan Ülsen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PKK terör örgütüne yandaş Rudaw TV'yi, "özgür basın" diye değerlendirdi.

DEVA Partili Ülsen, "Kendi parti yetkili tarafından açıkça hedef gösterilen avukat hakkında sorulan soruyu cevaplamaktan kaçınan bu zevatın, haddini bilmez şekilde özgür basına karşı ortaya koyduğu tehditkar dili kınıyorum. Size inat, bu ülkede özgürlükleri tuğla tuğla yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Ümit Özdağ PKK dışında herkesi hedef aldı!
Ümit Özdağ PKK dışında herkesi hedef aldı!

Siyaset

Ümit Özdağ PKK dışında herkesi hedef aldı!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na rezil çağrı!
Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na rezil çağrı!

Siyaset

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na rezil çağrı!

Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert cevap! 2015 Haziran-Kasım dönemini böyle anlattılar
Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert cevap! 2015 Haziran-Kasım dönemini böyle anlattılar

Siyaset

Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert cevap! 2015 Haziran-Kasım dönemini böyle anlattılar

Eski İP'li Özdağ'ın partisinden Jiyan Tosun açıklaması!
Eski İP'li Özdağ'ın partisinden Jiyan Tosun açıklaması!

Siyaset

Eski İP'li Özdağ'ın partisinden Jiyan Tosun açıklaması!

Ümit Özdağ ile Rudaw muhabiri arasında Ahmet Taşkaya tartışması!
Ümit Özdağ ile Rudaw muhabiri arasında Ahmet Taşkaya tartışması!

Siyaset

Ümit Özdağ ile Rudaw muhabiri arasında Ahmet Taşkaya tartışması!

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bir

Özgür basınlarını, özgürlüklerini def olup Avrupa'da yapsın  

Eyup

Kişi sevdikleri ile beraberdir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23