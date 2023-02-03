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Yerel Dev zincirleme kaza! Yaralılar var
Yerel

Dev zincirleme kaza! Yaralılar var

Çankırı'da 16 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 15:36:00 -
Dev zincirleme kaza! Yaralılar var

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu Samsun-İstanbul kara yolu Yerkuyu köyü mevkisinde 2 tır, 2 kamyon ile 12 otomobil birbiriyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğin aksadığı kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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