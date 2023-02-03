Dev zincirleme kaza! Yaralılar var
Çankırı'da 16 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Kar yağışının etkili olduğu Samsun-İstanbul kara yolu Yerkuyu köyü mevkisinde 2 tır, 2 kamyon ile 12 otomobil birbiriyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle trafiğin aksadığı kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.