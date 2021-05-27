Dev tahminci açıkladı! Altın için olay iddia

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler altını olanlar ve altın alacaklar tarafından takip edilirken, Guggenheim CIO’su Scott Minerd mühim tahminlerde bulundu.

kriptokoin'in haberine göre; Minerd, CNBC'ye verdiği röportajda, paranın kripto paraları terk ederken ve insanlar hala enflasyon önlemleri aradıkça, altın ve gümüşün çok daha iyi yerlerde olacağını ileri sürdü. Minerd, bunun altın piyasasının büyüklüğü sebebi ile biraz zaman alacağı, fakat değerli metalin “üstel bir aşamaya” gireceği iddiasında bulundu.

Altının nihai fiyat hedefinin, ONS başına 5.000 ila 10.000 dolar arasında olduğunu öne süren Minerd, "Bu altın fiyat hedefi nihayetinde kartlarda yer alıyor." dedi.

Gümüşün geleneksel olarak geride kaldığını söyleyen Minerd, "Fakir adamın altını yüzde bazında en büyük hamleyi yapacak. Altının yüksek beta sürümü… GDX şeklinde değerli metaller ve altın madencileri için önemli bir tahsisat yapmak için iyi bir zaman. Bu şu anda çok mantıklı geliyor."iddialarında bulundu.