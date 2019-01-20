Dev şirketten Alman hükümetine büyük tehdit! Alman silah üreticisi Rheinmetall şirketi, Suudi Arabistan'a uygulanan ambargoların kaldırılmaması halinde Alman hükümetine tazminat davası açacağı iddia edildi.

Alman silah üreticisi Rheinmetall şirketinin, Suudi Arabistan’a silah ambargosunun devam etmesi durumunda gelir kaybı yaşayacağı gerekçesiyle Alman hükümetini tazminat davası açmakla tehdit ettiği iddia edildi. Spiegel dergisinin haberinde, Rheinmetall’in Almanya Ekonomi Bakanlığına mektup yazarak Suudi Arabistan’a silah ambargosunun sürmesi durumunda gelir kaybına uğrayacağından dolayı tazminat davası açacağını belirttiği kaydedildi. Haberde, Rheinmetall’in, Alman hükümetinin Federal Güvenlik Konseyinin kararıyla verdiği silah ihracatı iznini siyasi sebeplerden durdurması nedeniyle şirketin tazminat talep etme hakkı bulunduğunu savunduğu aktarıldı. Endişe duyuyorlar Rheinmetall yönetiminin ayrıca şirketin zararları için tazminat talep etmediği durumda hissedarların şirketi dava etmesinden endişe ettiği ileri sürüldü. Durdurulan silah satışlarının boyutunun büyüklüğüne işaret edilen haberde, şimdiye kadar 2 milyar avroluk silah üretildiği, “Cobra” tipi 4 radar sistemi gibi bazı silah sistemlerinin nakliye için hazır bekletildiği bildirildi. Kaşıkçı olayından sonra ambargo Alman hükümeti, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından kasım ayında Suudi Arabistan’a yönelik silah satışını durdurduğunu açıklamıştı. Alman Güvenlik ve Savunma Endüstrisi Birliği (BDSV), daha önce satışına izin verilmiş silahların ambargo kapsamından çıkartılmasını istemişti.

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