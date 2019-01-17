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Dev şirkette skandal! Çöp kutusunda ölü bebek bulundu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon'un Arizona'da bulunan dağıtım merkezindeki tuvalette yeni doğmuş ölü bebek bulundu.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:45
Dev şirkette skandal! Çöp kutusunda ölü bebek bulundu

Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon'un ABD'nin Arizona eyaletindeki dağıtım merkezi binasındaki bir tuvalette çöp kutusunda yeni doğmuş ölü bebek bulundu. Şirket yaşanan olayla ilgili, "Oldukça üzücü ve trajik. Amazon çalışanlarının güvenliği şirket için öncelik taşıyor." açıklamasını yaptı.

Yeni doğan bebek cesedi bulundu

İnternet alışveriş devi Amazonun Arizona eyaletindeki Phoenix şehrinde bulunan dağıtım merkezi binasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Binadaki kadınlar tuvaletinde çöp kutusunun içinde yeni doğan bebek cesedi bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin geldiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Amazon: Yaşananlar üzücü ve trajik

Amazon tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yaşananların oldukça üzücü ve trajik olduğu, yetkililerle birlikte çalışmaların yürütüldüğü belirtilerek, Amazon çalışanlarının güvenliğinin şirket için öncelik olduğu ifade edildi.

Piyasa değeriyle Microsoft'u geride bıraktı

Dünyanın en büyük perakende satış sitesine sahip olan Amazon, ABD borsası Wall Street'te 796,8 milyar dolar değere ulaşarak, 783,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakıp zirveye ulaşmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:45
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