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Ekonomi Dev şirket iflas etti! Kara haberi dün gece duyurdular
Ekonomi

Dev şirket iflas etti! Kara haberi dün gece duyurdular

Kripto para piyasasının en güçlü kredi kuruluşlarından biri olan Genesis'in iflas ettiği kamuoyu ile paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 15:42:00 -
Dev şirket iflas etti! Kara haberi dün gece duyurdular

Kripto para ekosisteminin en saygın kredi şirketlerinden Genesis, resmen iflas başvurusunda bulundu. FTX borsasının çöküşünden sonra kendisini bir türlü toparlayamayan Genesis Kripto Para Kredi firmasının bankada sadece 150 milyon dolarının kaldığı öğrenildi

Güç durumdaki kripto kredi kuruluşu Genesis, Perşembe günü geç saatlerde iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu; bu, FTX gibi büyük oyunculara yönelik dolandırıcılık suçlamaları ve fiyatların düşmesi nedeniyle kripto şirketleri arasında yaygın bir bozgunun ortasında alınacak en son firma.

FTX'in çöküşünün ardından Kasım ayında müşteri çekme işlemlerini donduran Genesis, "Genesis müşterileri için en uygun sonucu" elde etmenin en iyi yolu olduğunu söyleyerek Manhattan'daki federal mahkemede borç verme birimleri için Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulundu.

"Trew Arrows Capital'in temerrüdü ve FTX'in iflası da dahil olmak üzere sektörümüzdeki son olağanüstü zorlukların neden olduğu likidite sorunlarını çözmek için iş planlarımızı rafine etmede önemli ilerleme kaydetmiş olsak da, mahkeme içi bir yeniden yapılandırma en etkili yolu sunuyor. Genesis'in geçici CEO'su Derar İslam, şirketin web sitesinde yaptığı açıklamada, varlıkları korumak ve tüm Genesis paydaşları için mümkün olan en iyi sonucu yaratmak" dedi.

Hesapta sadece 150 milyon dolar kaldı

İflas başvurusuna göre, Genesis'in borç verme birimi, 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında varlık ve yükümlülüklere sahip olduğunu ve 100.000'den fazla alacaklıya sahip olduğunu söyledi. Firma, yeniden yapılanma sırasında faaliyetlerini desteklemek için elinde yaklaşık 150 milyon dolar nakit olduğunu söyledi. Bu alacaklılar arasında, 2014 yılında ikiz kardeşler Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından kurulan ve müşterilerinin 900 milyon dolarlık parasını Genesis'e bağlayan kripto borsası Gemini de var.

Genesis, Gemini'nin perakende yatırımcılarının kripto varlıklarının başkalarına ödünç verilmesine izin verme karşılığında ödeme aldığı “kazan” programının ana ortağıydı. Cameron Winklevoss, Gemini'ye müşterilerinin parasını geri almak için daha iyi bir yer sağlayacağını söyleyerek Genesis'in iflas başvurusunu memnuniyetle karşıladı. Twitter'da yaptığı bir gönderide, "Earn kullanıcıları ve iflas mahkemesinin yetki alanındaki diğer taraflar için kurtarmayı en üst düzeye çıkarmak için iflas mahkemesinde bize sunulan her aracı kullanacağız" diye yazdı.

Hem Genesis hem de Gemini, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından geçen hafta Kazan programı aracılığıyla yatırımcılara yasa dışı menkul kıymetler satmakla suçlandı. Genesis ve ana şirketi Digital Currency Group, iflas başvurusunda bulunmadan önceki aylarda defterleri desteklemek ve müşterilere geri ödeme yapmak için dış yatırım aradıklarını söylemişti. Yeniden yapılanmasının bir parçası olarak Genesis, muhtemelen şirketi satmayı ve ayrıca ek yatırım aramaya devam edeceğini söyledi.

Bitcoin BTCUSD hisseleri, 0.06% 20.000 doların biraz üzerinde biraz değişti. Başka bir kripto iflasının duyurulmasının, 2023'te şimdiye kadar %25 artışla 1 numaralı kripto para birimi için son zamanlarda yaşanan bir toparlanmayı çözebileceğine dair bazı endişeler var . Bu, FTX'in geçen Kasım ayında patlamasından önce görülen seviyelerin üzerine çıkıyor.

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