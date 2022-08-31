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Spor Dev kulüp resmen satıldı!
Spor

Dev kulüp resmen satıldı!

İtalya Serie A'yı geçtiğimiz sene şampiyon olarak tamamlayan köklü kulüp Milan, 1.2 milyar euro karşılığında RedBird Capital Partners'a satıldığını resmi olarak duyurdu. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, satın alma işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 17:55:00 -
Dev kulüp resmen satıldı!

İtalya Serie A'yı geçtiğimiz sene şampiyon olarak tamamlayan köklü kulüp Milan, 1.2 milyar euro karşılığında RedBird Capital Partners'a satıldığını resmi olarak duyurdu. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, satın alma işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Milan'dan yapılan açıklamada, 123 yıldır futbolda mücadele eden bir kulübün 'şampiyonluk'la artık eş anlamlı olduğu hatırlatılırken kazanılan şampiyonluklar hatırlatıldı.

Sportif ve ticari çıkarlara uygun bir anlaşmanın yapıldığı bildirilirken, RedBird Kurucusu ve Yönetici Ortağı Gerry Cardinale'nin açıklamalarına yer verildi.

Gerry Cardinale, "Bizim Milan için vizyonumuz açık. Yetenekli oyuncularımızı, teknik direktörlerimizi ve çalışanlarımızı sahada başarıya ulaşmaları için destekleyeceğiz ve taraftarlarımızın bu tarihi kulübün olağanüstü deneyimlerini paylaşmasına izin vereceğiz. Milan, Avrupa ve dünya futbolunda zirvedeki yerinde olacak. Küresel spor ve medya ağımızı, analitik uzmanlığımızı, stadyum gelişmelerindeki performansımızı ve diğer detayları tek bir hedefe ulaştırmak için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Bu arada Milan'ın Fenway Sports Group portföyüne eklendiği ve bu portföyde Liverpool, Boston Red Sox, Toulouse, gibi ekiplerin de olduğu hatırlatıldı.

 

 

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