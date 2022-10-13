Dev indirimin ardından bu kez akaryakıt fiyatlarına zam iddiası! Araç sahipleri üzülecek

Zam üstüne zam gelen motorin fiyatına dün 2 TL 13 kuruş indirim gelmişti. Akaryakıtta indirim rüzgarı kısa sürdü. Sektör kaynakları, motorin fiyatına yeni bir zam hesaplandığını aktardı.

Akaryakıt kalemlerinden motorin fiyatına 6 günde 4 zam üst üste yapılmıştı. Toplamda 5 lira 39 kuruş birden artan motorin fiyatına dün 2 TL 13 kuruş indirim gelmişti.

Sürücüleri sevindiren indirim haberi kısa sürdü. AZE Haber'in ajansının haberine göre sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre motorin fiyatına 66 kuruşluk yeni bir zam daha hesaplanıyor. Kaynaklar, "Şu an motorin değerleri fiyat artışı için gereken oranın tam sınırında bulunuyor. Bu nedenle fiyat değişikliği olup olmayacağına ilgili resmi makamlar karar verecek" ifadesi kullanıyor.