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Gündem Dev gemi İstanbul Boğazı'nda arızalandı
Gündem

Dev gemi İstanbul Boğazı'nda arızalandı

İtalya’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makine arızası yapan yük gemisi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 12:01:00 -
Dev gemi İstanbul Boğazı'nda arızalandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İtalya’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makine arızası yapan yük gemisinin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtalya’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızası yapan 90 metre boyundaki Doğan isimli dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Mehmetçik römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi."

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