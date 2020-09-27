Dev derbiye saatler kaldı! Galatasaray ve Fenerbahçe 392. kez kozlarını paylaşıyor

Süper Lig'in 2020 sezonu 3. haftasında, 111 yıllık rekabeti bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün 392. randevularına çıkıyor.

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu. AVAR koltuğunda ise Serkan Tokat ve Bahattin Duran oturacak.

Karşılaşmalarda Fenerbahçe üstünlüğü

111 yıllık rekabeti bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe 391 kez karşı karşıya geldi. 391 karşılaşmanın 146'sında Fenerbahçe, 124'ünde ise Galatasaray galip ayrıldı. 121 müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, sarı lacivertliler toplamda 536; sarı kırmızılılar ise 488 gol buldu.

Süper Lig'de 127. randevu

Toplamda 391 kez karşılaşan Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ise bugüne kadar 126 kez rakip oldu. Lig karşılaşmalarında da galibiyet fazlasını elinde bulunduran Fenerbahçe 50; Galatasaray ise 34 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 42 lig karşılaşmasında galibiyeti yaşayan taraf olmazken, Fenerbahçe'nin 158 golüne karşılık Galatasaray 122 gol buldu.

Son 10 maçın 6'sında gülen taraf olmadı

Ezeli rakiplerin toplamda 121 beraberliği bulunurken, bunun 6 tanesi son 10 maça ait. Arta kalan 4 karşılaşmada ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2'şer galibiyeti bulunuyor. Öte yandan Son 5 müsabakanın 4'ü eşitlikle tamamlanırken, 1 kez galibiyet yaşayan taraf Galatasaray oldu.