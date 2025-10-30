  • İSTANBUL
Dev batarya detayı ortaya çıktı, dikkatler bu modele çevrildi!
Teknoloji

Dev batarya detayı ortaya çıktı, dikkatler bu modele çevrildi!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dev batarya detayı ortaya çıktı, dikkatler bu modele çevrildi!

Honor cephesinde yeni telefon hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Şirketin yakında tanıtacağı Power 2 modeline dair sızan bilgiler, özellikle batarya tarafında büyük bir iddiayı işaret ediyor. Cihazın 10.000 mAh kapasiteye sahip dev bir bataryayla geleceği konuşuluyor.

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station, yaklaşan Honor Power 2 modeliyle ilgili teknik detayları paylaştı. Buna göre yaklaşan akıllı telefonda 9.886 mAh kapasiteli bir batarya mevcut olacak. Bu pilin pazarlaması ise 10.000 mAh üzerinden yapılacak.

Honor Power 2’nin Çin’de 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Cihazın 6,79 inç LTPS OLED bir ekrana ve 1.5K çözünürlüğe sahip olacağı belirtiliyor. Tüm bu donanımına rağmen telefonun yaklaşık 8 mm kalınlığında bir gövdeye sahip olacağı bilgisi yer alıyor. Modelde ekran altı optik parmak izi okuyucu ve düşmelere karşı dayanıklı bir kasa bulunacak. İşlemci koltuğunda ise Dimensity 8500 oturacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından nisan ayında tanıtılan Honor Power modelinin özellikleri şu şekilde;

 

