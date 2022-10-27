  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Erbaş Hz. Muhammed’in (s.a.v) vasiyetini hatırlattı

Resmen harekete geçildi! Adalet Bakanlığından TTB müjdesi

Mersin'den çıkıyor! Anti mikrobiyal olduğu tescillendi... Yurtdışında 500 dolara satıyorlar

Altın için rekor tahmin az önce geldi! 'Paranızın hepsini altına yatırmayın' dedi ve uyardı: Hemen bunu yapın

Somut örneklerle anlatıldı! Fincancı’yı savunan Ali Babacan’a ayar

Dingo'nun ahırı mı sandınız? TTB üyelerinden provokasyon

Merkez Bankası son rakamı duyurdu! Asgari ücret bombası patladı

Güneş ve Rüzgar Enerji sistemlerine Türkiye damgası! 2023'te (HES) hizmete girecek

Vatan haini böyle olur! Mehmetçik'e iftira atan Fincancı'nın bir skandalı daha ortaya çıktı

Polonya'dan şaşkına çeviren Bayraktar İHA paylaşımı: Geliyorlar
Ekonomi Dev banka iflas mı ediyor? Gündemi altüst edecek zarar bildirimi yaptılar
Ekonomi

Dev banka iflas mı ediyor? Gündemi altüst edecek zarar bildirimi yaptılar

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse dev zarar bildirdi. Bankanın beklentisinin üzerinde gerçekleşen zarar 4.034 milyar İsviçre frangı olarak duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 17:13:00 -
Dev banka iflas mı ediyor? Gündemi altüst edecek zarar bildirimi yaptılar

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, yılın üçüncü çeyreğinde 400 milyon İsviçre frangı zarar beklerken 4.034 milyar İsviçre frangı zarar açıkladı.
Credit Suisse, 2022'nin 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını ve yeniden yapılanma stratejisini duyurdu.

Yıllarca süren çeşitli skandallardan sonra zor durumda kalan banka, bu yılın üçüncü çeyreğinde 400 milyon İsviçre frangı zarar beklentisine karşın 4.034 milyar İsviçre frangı zarar bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde banka 434 milyon İsviçre frangı kar açıklamıştı.

Credit Suisse, söz konusu zararın strateji incelemesiyle ilgili ertelenmiş vergi varlıklarında 3.7 milyar frank değer düşüklüğü yansıttığını belirtti.
Yatırımcıların baskısı altında kalan banka, yatırım bankasındaki performansı ve kazançları olumsuz etkileyen dava masraflarını gidermek amacıyla faaliyetlerinde stratejik değişime gideceğini de bildirdi.

Credit Suisse, yatırım bankasını radikal olarak yeniden yapılandırmaya götürecek ve daha çok varlıklı kişilere odaklanacak. Ayrıca, maliyetlerini 2025’e kadar 2.5 milyar İsviçre frangı azaltmayı hedefliyor.

Kurum, yıl sonuna kadar 2 bin 700 kişiyi işten çıkarmak ya da işgücünde yüzde 5 azaltıma gitmenin planını yapıyor.

Banka ayrıca, 2025'in sonuna kadar işgücünü yaklaşık 9 bin azaltarak 43 binlere düşürecek. Yeniden yapılanmanın ise 2024 sonuna kadar 2,9 milyar İsviçre frangına mal olmasını hesaplıyor.

Credit Suisse, nitelikli yatırımcılara yeni hisse ihracı ve bedelli yoluyla 4 milyar İsviçre frangı sermaye artırımı yapacağını açıkladı.
Bir zamanlar İsviçre'nin 'güvenilirliğinin' simgesi olan bankanın itibarı, kara para aklama skandalı ve bununla gelen para cezaları ve skandallarla zedelenmişti.

İki dev banka iflas etti iddiası! Milyonlar parasını çekmeye başladı
İki dev banka iflas etti iddiası! Milyonlar parasını çekmeye başladı

Ekonomi

İki dev banka iflas etti iddiası! Milyonlar parasını çekmeye başladı

Türk deri devi iflas etti
Türk deri devi iflas etti

Ekonomi

Türk deri devi iflas etti

Japonya'da şirket iflasları artış gösterdi
Japonya'da şirket iflasları artış gösterdi

Ekonomi

Japonya'da şirket iflasları artış gösterdi

Hepsi tarihe karıştı: Almanya’da iflas üstüne iflas!
Hepsi tarihe karıştı: Almanya’da iflas üstüne iflas!

Ekonomi

Hepsi tarihe karıştı: Almanya’da iflas üstüne iflas!

İngiliz mobilya devi iflasın eşiğinde
İngiliz mobilya devi iflasın eşiğinde

Ekonomi

İngiliz mobilya devi iflasın eşiğinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23