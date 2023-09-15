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Dünya Dev balina kıyıya böyle vurdu
Dünya

Dev balina kıyıya böyle vurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-15 16:00:00 -
Dev balina kıyıya böyle vurdu

Endonezya'da dev balina köpekbalığı kıyıya vurdu.

Endonezya'nın Orta Java bölgesinin Purworejo kentinde yer alan Ketawang Plajı'nda, 7.4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 ton ağırlığında bir balina köpekbalığı kıyıya vurdu. Bu dev memeliyi ilk fark edenler balıkçılar oldu. Ancak, kısa bir süre sonra öldü. Ağustos ve Eylül ayları arasında benzer kıyıya vurma olaylarının yaşandığı bu bölgede, araştırmalar devam ediyor. Halk, kıyıya vuran balina köpekbalığını görmek için sahile geldi.

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