Dev balina kıyıya böyle vurdu

Endonezya'nın Orta Java bölgesinin Purworejo kentinde yer alan Ketawang Plajı'nda, 7.4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 ton ağırlığında bir balina köpekbalığı kıyıya vurdu. Bu dev memeliyi ilk fark edenler balıkçılar oldu. Ancak, kısa bir süre sonra öldü. Ağustos ve Eylül ayları arasında benzer kıyıya vurma olaylarının yaşandığı bu bölgede, araştırmalar devam ediyor. Halk, kıyıya vuran balina köpekbalığını görmek için sahile geldi.