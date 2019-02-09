0553 313 94 23

Destici'den tuhaf açıklama! "Hiçbir ittifaka mecburiyetimiz yok"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim hiçbir ittifaka mecburiyetimiz yok. Biz 26 yıllık, tecrübeli bir siyasi partiyiz" dedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:52
Destici'den tuhaf açıklama! "Hiçbir ittifaka mecburiyetimiz yok"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ege Bölge toplantısı için geldiği Afyonkarahisar'da belediye başkan adayları ve il belediye meclis üyesi adaylarıyla bir araya geldi. Partisinin MKYK Üyesi Cemil Çoker ve partililer tarafından toplantının düzenlendiği otel önünde karşılanan Destici, bir basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine yönelik Sivas'ta yaptığı eleştirilerle ilgili soruları yanıtlayan Mustafa Destici, kırmanın kolay, yapmanın zor olduğunu söyledi. Destici, "Şunu gördük ki Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsız olduğu bazı hususlar olmuş. Bizim de rahatsız olduğumuz bazı hususlar var. Biliyorsunuz arkadaşlar yapmak zordur ve bozmak çok kolaydır. Kırmak çok kolaydır ve tamir etmek çok zordur. Onun için kırmamaya, bozmamaya hassasiyet göstermemiz gerekir. Onun için biz kırılan bir şey varsa da bozulan bir şey varsa da bunun tamiri noktasında ve tedavisi noktasında elimizden gelen bütün hassasiyeti Büyük Birlik Partisi'nin duruşuna yakışır, Alperen tavrı ile sürdürürüz. Ben dün Sayın Özhaseki ve Kurtulmuş ile görüştüm. Bugün de arkadaşlarımız sabah Özhaseki ile bir araya gelerek görüştü. Biz bir beklenti içerisinde değiliz. Bizim ittifaka bir mecburiyetimiz de yok. Biz sadece devletin bekası, milletin istiklali ve istikbali noktasında, inançlarımız noktasında, duruşumuz noktasında bir hassasiyet ortaya koyduk. Dolayısıyla bu hassasiyetin bozulmaması noktasında da sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.

'Kimseyle pazarlık yapmadık'

Mustafa Destici, "Bir kez daha altını çizerek, ifade ediyorum; Bizim hiçbir ittifaka mecburiyetimiz yok. Biz 26 yıllık siyasi partiyiz. Tecrübeli bir siyasi partiyiz. Ama bizim biliyorsunuz hassasiyetimiz neydi? Bir kere daha altını çizerek söylüyorum; biz devletimizin bekası, ülkemizin bütünlüğü, istiklal ve istikbali öncelik olarak bu hassasiyeti koyduk. Dolayısıyla bu hassasiyeti koyarken de kimseyle pazarlık yapmadık. Bir alavereye girmedik. Rahmetli Muhsin başkanımızın bir sözü var ya; 'Biz haksız davalarda milyonlarla yürüyeceğimize haklı davalarda tek başımıza da kalsak yürürüz" diye konuştu.

'Kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz'

Sivas'ta kazanan tarafın partilerinin belediye başkan adayı olacağını iddia eden Destici, "Sivas bizim için çok öncelikli ve özel bir yer. Şu an arkadaşlarımız orada güzel şekilde çalışmalar yürütüyor. Çok değerli ve tecrübeli bir belediye başkan adayımız var. İnşallah Sivas'ta seçimi kazanacağız. Hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Destici, belediye başkan adayları ile il ve ilçe başkanlarıyla ayrı ayrı toplantı yaptı. Destici toplantıya katılanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:52
  1. Sivas
  2. Afyon
  3. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
  4. Açıklama
  5. ittifak

YORUM YAZ

  • hsnhsn37 dk önce
    belli siyasetinizin millette karşılığı .... hala muhafazakar seçmwni bölüm cumhur ittifakını zayıflatma peşindesin
  • hsnhsn37 dk önce
    belli siyasetinizin millette karşılığı .... hala muhafazakar seçmwni bölüm cumhur ittifakını zayıflatma peşindesin
  • yaşaryaşar41 dk önce
    BBP kendi başına seçime girmeli. Mevcutlardan hayır yok.
  • abdoabdo45 dk önce
    Zaten ne zaman faydan olduki.Toz konduranların çok olsun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  2. Millet İttifakı, Manisa adaylarını..
  3. Voleybol: Efeler Ligi
  4. Bakan Kasapoğlu, Ankara TOHM'da..
  5. Kahramanmaraş'ta CHP'nin aday tanıtım..
  6. Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu
  7. Muğla'da Badem Çiçeği Festivali
  8. Ergani'de 10 erkeğe karşı yarışan..
  9. El Salvador'un Filistin asıllı..
  10. Huawei'nin Türkiye hedefi
  11. Kartal'da bina çökmesi
  12. Maçın ardından
  13. Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü,..
  14. Brezilya'da futbol kulübündeki yangın
  15. "Ne yazık ki 10-15 senedir 'Adayım'..
  16. Milli Eğitim Bakanı Selçuk,..
  17. Bakan Kasapoğlu, başkent derbisini..
  18. Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi..
  19. Beşiktaş-Bursaspor maçından notlar
  20. Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

Günün Karikatürü

09 Şubat 2019
Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!